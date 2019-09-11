Eşkıya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşkıya mı, eşkiya mı?

Eşkıya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşkıya mı, eşkiya mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘eşkıya’dır. Eşkıya mı, eşkiya mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eşkıya'dır.

EŞKIYA NE DEMEK: Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar.

EŞKIYA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “eşkıya mı, eşkiya mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eşkıya şeklinde olmalıdır.

eşkiya (Yanlış kullanım)

eşkıya (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eşkıya gibi yol kesip, haraç alıyorlar.”