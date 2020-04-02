Eskrim nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eskrim mi, eskirim mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eskrim'dir.
ESKRİM NE DEMEK: Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silahlarla yapılan spor, kılıç oyunu.
ESKRİM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin eskrim mi, eskirim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eskrim şeklinde olmalıdır.
eskirim (Yanlış kullanım)
eskrim (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hayatında en önemli adımlardan biriydi eskrim sporuna başlamak.”