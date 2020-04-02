Eskrim nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eskrim mi, eskirim mi?

Eskrim nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eskrim mi, eskirim mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘eskrim’dir. Eskrim mi, eskirim mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eskrim'dir.

ESKRİM NE DEMEK: Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silahlarla yapılan spor, kılıç oyunu.

ESKRİM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin eskrim mi, eskirim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eskrim şeklinde olmalıdır.

eskirim (Yanlış kullanım)

eskrim (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hayatında en önemli adımlardan biriydi eskrim sporuna başlamak.”