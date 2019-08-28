Eşofman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşofman mı, eşortman mı, aşofman mı?

Eşofman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eşofman mı, eşortman mı, aşofman mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘eşofman’dır. Eşofman mı, eşortman mı, aşofman mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eşofman'dır.

EŞOFMAN NE DEMEK: Genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi.

EŞOFMAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “eşofman mı, eşortman mı, aşofman mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eşofman şeklinde olmalıdır.

eşortman (Yanlış kullanım)

aşofman (Yanlış kullanım)

eşofman (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Beden dersine eşofmanı olmayan öğrenciler alınmıyordu.”