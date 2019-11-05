Espri nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre espri mi, espiri mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘espri'dir.
ESPRİ NE DEMEK:
1- İnce söz:
2- Nükte.
ESPRİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin espri mi, espiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı espri şeklinde olmalıdır.
espiri (Yanlış kullanım)
espri (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Esprili kişiliği ile her ortamı şenlendirir.”