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Espri nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre espri mi, espiri mi?
Espri nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre espri mi, espiri mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘espri’dir. Espri mi, espiri mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 5 Kasım 2019 - 11:23

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘espri'dir.

ESPRİ NE DEMEK:

1- İnce söz:

2- Nükte.

ESPRİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin espri mi, espiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı espri şeklinde olmalıdır.

espiri (Yanlış kullanım)
espri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Esprili kişiliği ile her ortamı şenlendirir.”

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