Eşrefoğlu Camii UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı

Beyşehir Eşrefoğlu Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

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​​​​​​​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Eşrefoğlu Camii’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Altay, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi olarak her köşesi tarihin köklü izlerini taşıyan Konya’mız, her dönemde insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Çatalhöyük’ün ardından Beyşehir Eşrefoğlu Camii’mizin de UNESCO Dünya Mirası listesine girmesiyle büyük bir mutluluk duyduk. Bu tarihi değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve korunması için UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini şehrimiz için oldukça kıymetli buluyorum. Hem ülkemizden hem de dünyadan ziyaretçileri şanlı ecdadımızdan bize miras kalan bu nadide eseri görmeye davet ediyorum. Konya’mız için hayırlı olsun.”

Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan Eşrefoğlu Camii, Konya’nın Beyşehir ilçesinin kuzeyinde, İçerişehir Mahallesi’nde yer alıyor. Eşrefoğlu Camii’nin, bir türbe, kervansaray ve hamam ile külliye şeklinde 1296-1299 yılları arasında Eşrefoğulları Beyliği döneminde Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırıldığı biliniyor. (AA)