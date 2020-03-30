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Eti Çocuk Tiyatrosu, gösterilerini internetten yayınlıyor
Eti Çocuk Tiyatrosu, gösterilerini internetten yayınlıyor
Eti Çocuk Tiyatrosu, ‘Heidi’ ve ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunlarını, eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Eti’nin YouTube kanalından yayınlamaya başladı.
Kültür Sanat 30 Mart 2020 - 13:03

Eti Çocuk Tiyatrosu, corona virüsü nedeniyle evden çıkmayan çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü iki farklı tiyatro klasiği Eti'nin YouTube hesabından yayınlayacak.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla evlerinden eğitim alan çocukların kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen projenin ilk haftasında Heidi ve Kırmızı Başlıklı Kız yayınlanmaya başladı. Eti Çocuk Tiyatrosu, sonraki haftalarda Kral Çıplak, Çizmeli Kedi, Pinokyo ve Alice Harikalar Diyarında oyunlarını da minik izleyicilerine sunacak.


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