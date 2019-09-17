Etiler festivalle coşacak

5. Etiler Festivali (EtilerFest) kültür - sanat ağırlıklı programıyla 21 - 22 Eylül tarihlerinde Etiler Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilecek. İçeriği Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV) tarafından hazırlanan etkinliğin bu yılki ana teması “Bir Toplumun Umudu: Eğitim ve Öğretmenlerimiz”. Festivalde, ülkemizin öğretmen yetiştirme mirasına, özellikle Köy Enstitüleri üzerinden vurgu yapılacak.

Levent ve Etiler'le bütünleşmiş duayen isimlere verilen Emek ve Şükran Ödülü, bu sene Atilla Dorsay'a verilecek. Dorsay için hazırlanan gecede Ahmet Ümit, Burak Göral, Hasan Cemal, Mehmet Yalçın, Meral Orhonsay ve Türkân Şoray birer konuşma yapacak. Zülfü Livaneli'nin canlı bağlantıyla katılacağı törende Nil Burak da sevilen şarkılarıyla yer alacak. Öte yandan iki gün boyunca Atilla Dorsay kitapları standı ziyarete açık olacak. Dorsay, ödül töreni sonrasında bu stantta okurlarına kitaplarını imzalayacak.

Etkinliğin bu anlamdaki onur konuğu ise Türk sinemasının dev ismi Türkân Şoray olacak. Türkân Şoray'ın alana girişi öncesinde Etiler ve civarında ikamet eden sanatçılar, sanatlarından örneklerle izleyicilere anımsatacak.

ZAKKUMLA MÜZİK ZİYAFETİ

Festival ziyaretçileri, 21 Eylül Cumartesi akşamı 20.30'da Zakkum grubunun konseriyle müzik ziyafeti yaşayacak. Festival alanında iki gün boyunca ilgi çekici aktivite noktaları, çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, lezzet durakları, kadın üretimine saygı kapsamında açılan tasarım stantları yer alacak, canlı dinletiler ve dans gösterileri gerçekleştirilecek.

“KOMŞUMUZ ZEKİ MÜREN”

Etiler ve Levent bölgesi ile bütünleşmiş isimlerden Sanat Güneşi Zeki Müren ise Madame Tussauds koleksiyonunda yer alan balmumu figürü ile festivalde olacak. Bu bağlamda “Komşumuz Zeki Müren” başlıklı bir istasyon sohbeti de gerçekleştirilerek. Festivalin ana temasına vurguyla Hasan Ali Yücel Klasiklerinden oluşan bir kitap sergisinin de yer alacağı etkinlikte, Cengiz Özkarabekir'in yönettiği “Yücel'in Çiçekleri” belgeseli gösterilecek. Gösterim 22 Eylül Pazar, 19.15'te başlayacak.

İMZA ETKİNLİKLERİ

Festivalin ikinci günü 22 Eylül'de, Tufan Türenç ve Turan Akıncı, Remzi Kitabevi standında saat 14.00'ten itibaren kitaplarını imzalayacaklar.

GELİRİ EĞİTİME HARCANACAK

Ana sponsorluğunu Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı EtilerFest, bir okulun bahçesinde doğup tüm semte mal olan; varlığını eğitimle, gelişimini mahalle ve semt kültürü ile ilişkilendiren bir etkinlik. Geçtiğimiz yıllarda Etiler Lisesi'nin bahçesinde “Etiler yılda bir kez eğitim için eğleniyor” sloganıyla gerçekleştirilen festivalin tüm geliri HÇEV'in eğitim ve öğretmen odaklı kapasite geliştirme projelerine ayrılıyor. Bir diğer deyişle eğlencenin merkezi Etilerin sakinleri, yılda bir kez, eğlenerek, eğitim için artı değer üretiyor. Bu bağlamda festivalde, mahalle ve semt kültürüne, komşuluk ve dayanışma öğelerine atıf yapan alt temalar da bulunuyor.