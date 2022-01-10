Etkinliği iptal olan Altın Küre Ödülleri sahiplerini sosyal medyada buldu
Sanat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak lanse edilen Altın Küre Ödülleri, Hollywood Yabancı Basın Derneği ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle herhangi bir etkinlik olmadan verildi. 79'uncu Altın Küre Ödülleri'nin kazananları sosyal medyadan açıklandı.
Sinema ve televizyon dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinen Altın Küre Ödülleri bu yıl 79’uncu kez sahiplerini buldu. Fakat etkinlik öncesinde etkinliği düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan son dakika anlaşmazlığı sebebiyle bütün planlar iptal oldu ve etkinlik düzenlenmedi.
79’uncu Altın Küre Ödülleri’nin kazananları ise televizyon ve sinema olarak ayrıldı. İşte Altın Küre’nin kazananları:
SİNEMA:
Drama dalında en iyi film: The Power of the Dog
Komedi ya da müzikal dalında en iyi film: West Side Story
Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Nicole Kidman- Being the Ricardos
Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Will Smith- King Richard
Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Rachel Zegler- West Side Story
Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Andrew Garfield- tick, tick… Boom!”
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose- West Side Story
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kodi Smit-McPhee- The Power of the Dog
En iyi animasyon: Encanto
En iyi yabancı film: Drive My Car (Japonya yapımı)
En iyi senaryo: Kenneth Branagh- Belfast
En iyi yönetmen: Jane Campion- The Power of the Dog
En iyi orijinal şarkı: No Time to Die- Billie Eilish
En iyi müzik: Hans Zimmer- Dune
TELEVİZYON
En iyi drama dizisi: Succession
En iyi komedi dizisi: Hacks
En iyi mini dizi: The Underground Railroad
Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Michaela Jae Rodriguez- Pose
Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Stron- Succession
Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu: Jean Smart- Hacks
Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis- Ted Lasso
Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Kate Winslet- Mare of Easttown
Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton- Dopesick
En iyi yardımcı erkek oyuncu: O Yeung-su- Squid Game
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Sarah Snook- Succession