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Eugen Doga, Atatürk’e bestelediği eserini seslendirdi
Eugen Doga, Atatürk’e bestelediği eserini seslendirdi
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü besteci Eugen Doga, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eserini ilk kez seslendirdi.
Kültür Sanat 30 Ağustos 2018 - 15:43

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konseri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi. Milletvekilleri ve STK temsilcilerinin ilgi gösterdiği konsere, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Hindistan ile Romanya büyükelçileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da eşlik ettiği konserde Doga’nın eserlerinin yanı sıra Atatürk görüntüleri eşliğinde ilk kez çalınan ‘Atatürk’e Saygı’ bestesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sergilenen eser, konser boyunca üç kez dinlendi.
resimid_5860732(DHA)

Son güncelleme: 15:44 - 30.08.2018
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