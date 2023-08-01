Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud evinde ölü bulundu

"Euphoria" dizisiyle yıldızını parlatan Angus Cloud, ailesinin California, Oakland'daki evinde hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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HBO’nun başarılı dizilerinden Euphoria’da rol alan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud, hayatını kaybetti.

Oakland Polisi ve İtfaiye Departmanı, Angus Cloud’un annesi tarafından pazartesi günü saat 11:30 civarında yapılan bir 911 araması olduğunu söyledi. Olay sırasında aşırı doz olasılığı üzerinde durulduğu ve oyuncunun nabzı olmadığı belirtildi. Polis, ölüm nedeninin şu anda bilinmediğini ve soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Cloud’un ailesi, oyuncunun ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Bugün inanılmaz bir insana veda etmek zorunda kaldığımız için çok üzgünüz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir erkek kardeş ve bir oğul olarak Angus birçok yönden hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını gömdü ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Tek tesellimiz, Angus’un artık en yakın arkadaşı olan babasına kavuşmuş olduğunu bilmek. Angus, akıl sağlığıyla olan savaşı konusunda açıktı ve umarız ölümü, diğerlerine yalnız olmadıklarını ve bununla sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğini hatırlatır.”

HBO da Twitter’da bir açıklama yaparak, “Angus Cloud’un vefatına inanılmaz derecede üzüldük. Son derece yetenekliydi. HBO ve Euphoria ailesinin sevilen bir parçasıydı. Bu süreçte arkadaşlarına ve ailesine en derin başsağlığı diliyoruz” dedi.

Euphoria dizisiyle kariyerinde çıkış yapmayı başaran Angus Cloud, son zamanlarda Pedro Pascal ve Jay Ellis ile birlikte Freaky Tales isimli bir projede ve Melissa Barrera ve Kathryn Newton ile birlikte de ayrı bir film projesinde daha çalışıyordu.

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