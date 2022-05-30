Eurovision ödülü, Ukrayna’ya SİHA almak için satıldı

Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Ukraynalı grup Kaluş Orkestrası, Ukrayna ordusuna SİHA almak için ödülü 900 bin dolara sattı.

Sozcu.com.tr

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Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yılki birincisi olan Ukraynalı grup Kaluş Orkestrası, yarışmada kazandıkları ödülü 900 bin dolara sattı.

Ödül Facebook'ta düzenlenen açık artırmada satıldı. Grup, satıştan elde ettikleri paranın Rus işgali altındaki Ukrayna'ya silahsız insansız hava aracı (SİHA) almak için harcanacağını duyurdu. Reuters haber ajansı, Ukrayna yapımı PD-2 SİHA'larından satın alınacağını aktardı.

Ukraynalı grup, Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda dün verdiği konserden elde edilen gelirin de ülkelerindeki savaşta yaralananlar için harcanacağını belirtti. Konserde konuşan grup üyelerinden Oleg Psiuk, insanlara savaşa alışmama çağrısı yaparak “Bence bu savaş, barış sağlanıncaya kadar gazetelerin ilk sayfasında yer almalı” dedi.

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