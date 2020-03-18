Eurovision Şarkı Yarışması corona virüsü sebebiyle iptal

Bu yıl 65. kez düzenlenmesi planlanan Eurovision Şarkı Yarışması, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl 65’inci kez düzenlenecekti. Yarışma, bir önceki yılı ‘Arcade’ şarkısıyla kazanan Hollanda’da yapılacaktı. 12 Mayıs – 16 Mayıs 2020 arasında Rotterdam’da bulunan Rotterdam Ahoy’da düzenlenmesi planlan yarışma Avrupa’yı saran corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Reuters’a konuşan organizasyon yetkilileri, “Rotterdam’daki Eurovision Şarkı Yarışması 2020’nin iptalini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Etkinliğe planlandığı şekilde devam etmek imkansız” dedi.

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41 ülkenin katılması beklenen yarışmaya Bulgaristan ve Ukrayna da bir yıl aradan sonra geri dönecekti. Karadağ ve Macaristan yarışmadan çekilmişti.

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na 2013’ten itibaren katılmıyordu.