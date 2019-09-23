Eurovision TBMM gündeminde

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 1975 yılından bu yana katıldığımız ve 2003 yılında Sertab Erener ile birincilik kazandığımız Eurovision şarkı yarışmasını, TBMM gündemine getirdi. Barut, "Eurovision’a yeniden katılmamız için çalışma yapılacak mı?" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 1975 yılından bu yana Türkiye’nin katıldığı ve 2003 yılında ünlü sanatçı Sertab Erener ile Türkiye’nin birincilik kazandığı Eurovision'u TBMM gündemine taşıdı.

2013 yılından bu yana Türkiye’nin yer almadığı Eurovision şarkı yarışmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soran Barut, “Toplumsal heyecan ve mutluluk yaşatan sanat, müzik, futbol gibi alanlarda uzunca bir süredir başarı elde edemiyoruz. Türkiye’nin yaşadığı en büyük heyecanlardan biri de Eurovision şarkı yarışmasıdır'' dedi ve şunları söyledi:

“Milletimiz bu yarışmada bütün aile fertleri ile ekrana kilitlenir, yarışan sanatçısını bütün milli duygularıyla ve dualarıyla desteklerdi. Bu büyük heyecan ve eğlenceden milletimiz 2013 yılından beri mahrum edilmektedir. Son dönemde katılamadığımız Eurovision Şarkı Yarışması’na TRT'nin oylama sistemine ilişkin yaptığı eleştirilerin neden olduğu bilinmektedir. 2003 yılında sanatçımız Sertab Erener ile birinci olduğumuzu hatırlarsak bu iddialar inandırıcı değildir. Asıl katılmama sebebimiz ise iktidarın siyaset anlayışıdır.''

Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a “Eurovision Şarkı Yarışmasına tekrar katılmak ve ülkemiz sanatçısının yarışmasını sağlamak için bir çalışmanız, ilgili kurumlara bir talimatınız olacak mı?” diye sordu.