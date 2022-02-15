Eurovision’u örnek alan Amerikan Şarkı Yarışması için geri sayım başladı

NBC, Eurovision'u örnek alan yeni müzik yarışmasına ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor. Amerikan Şarkı Yarışması olarak adlandırılan yarışmada tıpkı Eurovision'da olduğu gibi jeopolitik konumun etkilerinin ve eyaletler arasındaki ilişkilerin net bir şekilde gözlemlenebileceği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Amerikan Şarkı Yarışması olarak adlandırılan gösteride; 50 eyaletten, beş ABD bölgesinden ve Washington DC’den müzisyenler rekabet edecek. Gösteri sadece müzikal yetenekleri ortaya çıkarmayacak; aynı zamanda tıpkı Eurovision’da olduğu gibi komşu ve dost ülkelerin ilişkilerini puanlara yansıttığı gibi Amerika’daki eyaletlerin de ilişkilerini sergilemesi bekleniyor.

Eurovision Şarkı Yarışması, 1956’da ilk başladığından bu yana, milyonlarca hayran kazandı. Yarışma, tüm gece süren bir finalden önce daha az izlenen iki yarı finalden oluşuyor, ancak Snoop Dogg ve Kelly Clarkson tarafından sunulacak versiyonda mart ayında başlaması planlanan yarışma sekiz haftaya yayılacak.

Eurovision’da oylama kısmen müzik endüstrisi başkanlarından oluşan bir jüri tarafından ve kısmen de halk oylamasıyla belirleniyor. Amerikan Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapacak NBC ise henüz kesin formatını açıklamadı.

SİYASETİN DEĞİL MÜZİĞİN YARIŞMASI OLMASI BEKLENİYOR

Eurovision tarihine bakıldığında bazen ilerici açıklamalara hizmet ettiği görülüyor. 1998’de İsrail’den transseksüel şarkıcı Dana yarışmayı kazanmıştı. Ayrıca yarışma, hoşnutsuzlukların ifade edildiği bir mecra olarak da kullanıldı. 2016’da Ukrayna, Joseph Stalin’in Kırım Tatarlarını sınır dışı etmesini anlatan bir şarkıyla kazandı.

Siyasetten uzak olacağı düşünülen Amerikan Şarkı Yarışması’nda ise müzik tarzlarının çatışmasının görüleceği düşünülüyor. Güneyin bazı bölgelerinde popüler olan country müziği, bazılarına hoş gelebilir, ancak daha kuzeyde pek de başarılı bir tür değil.

Gösterinin yapımcıları, müziğin birleştirici gücüne inandıklarını belirtiyor. Şovun baş yapımcısı Ben Silverman, “Bizi bölen pek çok meseleyle uğraşırken, bizi gerçekten birleştiren tek şey kültürümüzdür. Amerikan Şarkı Yarışması, çeşitliliğini, farklılıklarını kutlayarak ve herkesi müzik sevgisi ve şarkı sevgisi etrafında çekerek onu birleştirebilir.”

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