‘Evde Sanat Zamanı’ projesine Mükemmellik Ödülü

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart’tan itibaren 20. sezonundaki konser ve etkinliklerini iptal eden İş Sanat, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak insanların evlerinde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak üzere evden yayın modeline geçti.

500 İÇERİK SANATSEVERLE BULUŞTU

‘Hayat Eve Sığar’ kampanyası süresince Türkiye’nin evde kaldığı mart, nisan ve mayıs aylarında, sanatçılarla işbirliğine giden İş Sanat, 19 Mart’tan itibaren sosyal medya hesaplarından 500 içeriği sanatseverlerle buluşturdu.

‘Evde Sanat Zamanı’ kapsamında 62 sanatçının özel ev performansı, arşivden 12 konserin tam kaydı ve 45 konserden kısa kayıt müzikseverlere sunuldu. Ayrıca şiir ve hikayelerin seslendirildiği 28 özel ev performansı, arşivden 5 dinletinin tam kaydı, 10 şiir animasyonu edebiyat tutkunları için paylaşıldı. Çocuklara yönelik sanatçıların evlerinde canlandırdığı 8 masal tiyatrosu, arşivden 2 tiyatro oyununun tamamı, 45 sanat atölyesi proje kapsamında hazırlanan içerikler arasında yer aldı.Plastik sanatlar alanında 64 sergi animasyonu ile 4 sanal sergi izleyiciyle buluştu. İş Bankası Müzeleri koleksiyonunu tanıtan 20 video içerik ve 4 mini belgesel yayınlandı.

‘Evde Sanat Zamanı’ süresince yapılan paylaşımlarla 17 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı.

21. SEZON İSTANBUL ENSEMBLE İLE BAŞLADI

5 Kasım’da 21. sezonunu İstanbul Ensemble konseri ile açan İş Sanat, nitelikli içeriklerini sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dijital olarak gerçekleşen İş Sanat’ın 21. sezonunda klasik müzikten Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerine, hikaye ve şiir dinletilerinden masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan birçok etkinlik yer alıyor. (İHA)