Evde Tek Başına 30, Macaulay Culkin 40 yaşında!

Tüm zamanların en eğlenceli ve en unutulmaz aile komedilerinden biri olan Evde Tek Başına, 16 Kasım 1990'da vizyona girmişti. Bu hafta 30 yaşına giren kült film, ilk yapımcısı için 30 yılda unutulmayacak bir pişmanlık içeriyor.

Yeni yıl ruhunu, geride kalan sonbaharın kışla yeni bir başlangıca dönüşecek olmasının neşesini yansıtan, ailecek izlenebilecek sinema filmlerine en iyi örneklerden biri hiç kuşkusuz Evde Tek Başına. 30 yıl önce seyirci ile buluşan ve izlenme rekorları kıran film; öncesi, sonrası ve yıldızı Macaulay Culkin’le de her zaman gündemde kendisine yer bulmayı başardı.

16 Kasım 1990’da vizyona giren ve 18 milyon dolarlık bütçesiyle izleyici önüne çıkan film, 476 milyon dolar hasılat elde ederek tam 14 yıl boyunca tüm zamanların en büyük hasılatını elde eden live-action (animasyon içermeyen) komedi filmi olarak zirvede yer aldı.

Dünyanın git gide globalleşen haline ve süper kahraman filmlerinin küresel fenomenler haline gelip gişeyi domine etmelerine rağmen Evde Tek Başına, enflasyona göre düzenlenen tüm zamanların en büyük hasılatlı filmleri arasında 43. sırada yer alıyor.

YÜZDE 1590 KAR GETİRDİ!

Bazılarının hayatının en büyük volesi olan film, Warner Bros için ise kaçan tarihi bir fırsat olarak hatırlanıyor. 2010’da CNBC’nin yaptığı habere göre yatırımcısına %1590 oranında kar getiren Evde Tek Başına, net kar açısından tüm zamanların en başarılı 9. filmi olarak tarihe geçmişti.

Başta belirlenen 10 milyon dolarlık bütçenin aşılmasıyla Warner Bros yapımcılıktan çekilme kararı alırken projeye giren 20th Century Fox 18 milyon dolara ulaşan bütçeyi defalarca katladı.

TEK İHTİMAL CULKIN

Başrol için ise filmin yazarı ve yaratıcı yapımcısı John Hughes’ün aklında sadece Macaulay Culkin vardı. Hughes rol için, Culkin’in biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyordu ki haklı da çıktı ancak stüdyo başka çocuk oyuncular da görmek istiyordu. Filmin yönetmeni Chris Columbus ve casting direktörü Janet Hirshenson, New York ve Chicago bölgesinden oyuncularla seçmeler yaptı. Los Angeles’tan oyuncu getirmeyi düşünmüyorlardı zira California eyaletinin çocuk işçilere dair daha sıkı yasaları bulunuyordu. Nihayetinde kaç çocuk ile denemeler yapsalar da Kevin McAllister rolü Macaulay Culkin’in olacaktı.

Filmin bütçesinin artmasındaki en önemli ve belki de tek faktör çocuk oyuncuların haklarını koruyan kısıtlamalardı. Çocukların günde belirli bir süre sette kalmalarına izin verilirken bu çekim günü sayısının da artmasına neden olmuştu. Filmin yürütücü yapımcısı Tarquin Gotch, Macaulay Culkin’in zekasını ve muzipliğini nasıl kullandığından şöyle söz ediyordu: “Mesainin sonuna yaklaşıldığında Macaulay’a birkaç dolar rüşvet verdiğinizde ancak yeni sahneler çekebiliyor ya da yeni açılar deneyebiliyordunuz.”

Macaulay Culkin’in filmdeki karakterine de uygun olarak geliştirdiği bu sevimli taktiğin yanı sıra sette sıkıntı çıkaran unsurlar da vardı. Bunların başında Macaulay’ın babası Kit Culkin geliyordu. Kit, sette Macaulay’ın ne yapmak istediğini söylüyor ve zaman zaman işleri yokuşa sürüyordu.

Filmin oyuncularından Gerry Bamman, “Yasalara göre çocuğunun refahının tehlikeye girdiğini bildirdiği takdirde sözleşmeyi feshedebiliyordu ve bu sopayı da sıklıkla aba altından gösteriyordu” ifadelerini kullanıyordu.

MICHAEL JACKSON SETİ ZİYARETE GİTMİŞ

Setin ziyaretçileri arasında Macaulay Culkin’in yakın arkadaşı olarak gördüğü Michael Jackson da vardı. Şarkıcı bir minibüsle sete geldi, tüm ekip oldukça heyecanlıydı. Bamman, ‘Herkes özellikle gençler çok heyecanlanmıştı. Bunda garip bir durum yoktu’ ifadelerini kullandı. Gotch ise Culkin’in çekimlerden sonra Michael Jackson’ı ziyarete gideceğini anlattığını ifade ederken ‘Bu gerçekten endişe verici bir sinyaldi. Biraz tuhaf görünüyordu’ diye konuştu.

2005’te Michael Jackson’a karşı açılan çocuk istismarı davasında ifade veren Culkin, 2009’da hayatını kaybeden ünlü şarkıcı ile aynı yatakta uyuduklarını ancak Michael Jackson’ın kendisini taciz etmediğini söylemişti. Culkin aynı zamanda ünlü şarkıcının çocukları Paris, Prince ve Michael Jr’ın vaftiz babası.”

Kit ve partneri Patricia; Macaulay ve altı kardeşini Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki tek yatak odalı bir dairede büyütmüşleri. 1995’te boşandılar ve Macaulay 15 yaşına bastığında ikisini de yasal vasisi olmaktan çıkardı. Eve girmeye çalışan soygunculardan birini (Joe Pesci olmayan aktör) canlandıran Daniel Stern de çekimlerin ortasında stüdyoyla maddi problem yaşadı. Sorun çözülse de Stern’ün yerine geçmeye hazırlanan Larry Hankin için küçük bir rol de vardı.

Kevin’in annesi Catherine O’Hara ile telefon görüşmesi yapan polis memurunu canlandıran Hankin, yapım aşamasında adeta lanetli olarak görülen filmde kendi sahnesi çekilirken rayından çıkan bir ‘dolly’, patlayan bir ampul ve 11 tekrarın ardından kendisini çağıran yönetmen Columbus’un yanına gitti.

EFSANE DONUT PARÇASI!

Ağzından düşen bir donut parçası telefon ahizesinin üzerinde kalmıştı. Adeta fizik kurallarıyla mücadele eden mucizevi bir olaydı bu. Donutun üzerindeki çikolata sosu muhtemelen set ışıkları nedeniyle erimiş ve parçanın ahizeye yapışmasını sağlamıştı. Columbus sahneyi yeniden çekmek yerine donut parçasının gözüktüğü tekrarı kullanmayı tercih etti. Bu küçük sahne filmin ikonik karelerinden biri arasına girdi.

View this post on Instagram A post shared by Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)

Hem çocuklar hem de büyüklerin tekrar tekrar izlemekten keyif aldığı filmler arasına giren ve bir klasiğe dönüşen Evde Tek Başına, başroldeki Macaulay Culkin’i de ekipteki pek çok isim gibi beklenmedik bir başarının içine itti. Ancak o zaman 10 yaşında olan Culkin için süreç çok daha travmatik oldu. Başarının doruğuna 10 yaşında ulaşan Culkin, şu an 40 yaşında ve aslında oldukça sakin bir hayat sürüyor.

Bir dönem uyuşturucu problemleri yaşayan, sağlığını yitirdiği ve ölüm döşeğinde olduğu iddiaları dahi ortaya atılan isim “Son haline inanamayacaksınız” haberlerinin hala en çok sevilen ögelerinden biri. Popüler kültür ögesi olan ve pek çok eserde adından söz edilen (örneğin ABD’li rapçi JPEGMafia, 2018’de çıkan Veteran adlı albümünde Macaulay Culkin adlı bir parçaya yer vermişti) Culkin, küçük rollerde oynamaya devam ediyor. 2013-2018 arasında The Pizza Underground adlı grubuyla müzik yapan Culkin, aileyi bir araya getiren sıcak bir filmin sevimli başrol oyuncusu olarak hatırlanacak. Hem film, hem de Macaulay çoktan ikonlar arasına girdi bile.