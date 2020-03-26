EvdeKal, sanatsız kalma! İşte, evden izleyebileceğiniz konserler, sergiler ve tiyatrolar…

Corona virüsü salgını nedeniyle çoğumuz bugünleri evde geçiriyoruz. Bu süreçte birçok konser iptal oldu, müzeler kapandı, tiyatrolar perde açmamaya başladı. Ancak sanat durmadı... İnternete taşındı ve hareketine devam ediyor. Online konserler ile başlayan trend, müzelere, tiyatrolara sirayet etti... Neredeyse her gün bir konser var artık takip edebileceğimiz. Müzeler birçok sergilerini internet üzerinden görünüme açtı. Tiyatrolar oyun kayıtlarını izleyicilere sundu... Biz de bu karantina günlerinde sizin için izleyebileceğiniz, gezebileceğiniz etkinlikleri derledik...

KONSERLER

Instagram üzerinden devam eden online konserler binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta evde kalanların izleyebilecekleri birçok konser var.

Online konserlerde bugün saat 21:30'da Candan Erçetin dinleyicilerle buluşacak. Konser Instagram’daki @ercetincandan hesabı üzerinden yayınlanacak.

Usta jazz sanatçısı Kerem Görsev de bu akşam saat 20.00’de @akasyaacibadem hesabı üzerinden 3 parçalık mini konser vereceğini duyurdu.

Bugün ilhamını 90’ların sonik dokusundan alan Ghostly Kisses, Zorlu PSM’nin Instagram kanalında (@zorlu_psm) saat 18.00’de dinleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM’nin online konserler serisinde yarın saat 22.00’de Arap kökenli İspanyol DJ ve besteci Fatima Hajji, 28 Mart’ta saat 22.30’da kamança üstadı Mark Eliyahu olacak.

‘Red Bull Sunar: Evde Çal' (@redbulltr) serisi sevilen sanatçıları internet üzerinden konuk etmeye devam ediyor. Serinin 27 Mart tarihindeki konuğu Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30'da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek. 3 Nisan'da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak. Konserler 21.30’da başlayacak.

Kendine Has'ın hayata geçirdiği, Evde Kal Fest’te (@kendinehasonline) ise bugün ve 29 Mart’ta Ceylan Ertem dinleyicilerle buluşacak. 27 Mart ve 3 Nisan’da Fatma Turgut & Can Baydar, 1 Nisan’da Dolu Kadehi Ters Tut, 4 Nisan’da ise Vera dinleyicilerle buluşacak.

TİYATRO

ENKA Sanat da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel olarak etkinlik arşivini dijital ortama taşıyor. 29 Ocak'ta gerçekleşen, “Türkiye Tiyatrosu'nun ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin 1980'lerden Günümüze Yolculuğu” başlıklı panel ENKA Sanat’ın YouTube kanalından 27 Mart itibarıyla yayınlanacak.

İBB Şehir Tiyatroları da yarın ve ondan sonraki gün iki oyunu online olarak yayınlayacak. Yarın saat 20.00’de Geç Kalanlar, Cumartesi günü ise saat 14.00’te çocuk oyunu Pollyanna izleyicilerle buluşacak. Oyunlar https://kultursanat.istanbul/ adresinden sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatro Ak'la Kara perdelerini online olarak seyircilerine açıyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı “Patron Kim” oyunuyla Tiyatro Ak'la Kara internet sitesinde yayında yer alıyor.

SERGİLER

Bu hafta online sergi gezmek isteyenler için de alternatifler oldukça fazla… Corona virüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) 3D sanal sergi turları başlattı. Sanatseverler online olarak “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos” sergisini izleyebilecek. Sergi, http://sanat.ykykultur.com.tr/sergiler/bir-zamanlar-toroslarda-sagalassos adresinden izlenebiliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi DE 14 binin üzerinde objeyi online görünüme açtı. Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller online görülebilecek. İsteyenler http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu adresinden sergileri izleyebilecek.



31 Mart'a kadar kapalı olacak diğer iki kurum Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de koleksiyon sergileri ile süreli sergilerini Google Arts & Culture’da sanatseverlerle buluşturdu. Pera Müzesi https://artsandculture.google.com/partner/pera-museum linkinden ziyaret edilebilecek.

İstanbul Modern müzenin kapılarını sanal ortamdan açtı. İnternet sitesini güncelleyen müze, koleksiyon ve sergilerini sanal turla izleyicilerine ulaştırdı. Müzenin son koleksiyon sergisi ‘Sanatçı ve Zamanı' 3D sanal turla corona virüs nedeniyle evinden çıkamayan sanatseverler için keşfedilmeyi bekliyor. Corona virüs tedbirlerini uygulayıp bir süre kapatılan müzede 109 sanatçının 193 çalışması inceleme fırsatı sunuluyor.