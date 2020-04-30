‘Evden Açıklamalı Solo Konserler’ ile pazar keyfi

İBB’nin başlattığı “Evden Açıklamalı Solo Konserler” serisi, birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla devam ediyor. Kültür AŞ’nin Instagram hesabından yayınlanacak olan konser serisinde müzikseverleri, Mayıs ayı boyunca Kerem Görsev, Bülent Evcil, Özcan Ulucan, Mutlu Torun ve Ecesu Sertesen’in muhteşem performansları ile besteciler ve müzik tarihimizden keyifli açıklamaları bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ, corona virüsü günlerinde evlerde geçirilen zamanı daha kaliteli ve keyifli hale getirmek için “Evden Açıklamalı Solo Konserler” serisi başlattı. Açılış konserini 26 Nisan'da ünlü kanun sanatçımız Tahir Aydoğdu'nun yaptığı seri kapsamında Mayıs ayı boyunca, Kerem Görsev, Bülent Evcil, Özcan Ulucan, Mutlu Torun ve Ecesu Sertesen her pazar saat 17.00'de Kültür AŞ'nin instagram sayfasında, IGTV üzerinden yarımşar saatlik konserleriyle müzikseverlerle buluşacak.

BİRBİRİNDEN USTA İSİMLER

Birbirinden değerli ustaları ve farklı müzik tarzlarını bir araya getirecek olan “Evden Açıklamalı Solo Konserler” serisinde sanatçılar sadece eserleri seslendirmeyecek, aynı zamanda eserler, besteciler ve müzik tarihimizden keyifli açıklamalar da paylaşacaklar. Müzikseverler 3 Mayıs'ta Kerem Görsev'in piyanosundan, 10 Mayıs'ta Bülent Evcil'in flütünden, 17 Mayıs'ta Özcan Ulucan'ın kemanından, 24 Mayıs'ta Mutlu Torun'un udundan, 31 Mayıs'ta Ecesu Sertesen'in klarinetinden ezgilerle keyifli birer pazar günü geçirecek. Bu konserler, Kültür AŞ IGTV hesabı kultur_istanbul'dan istenildiği zaman izlenmeye devam edilebilecek.

İŞTE, PROGRAM…

Kerem Görsev – 3 Mayıs, Pazar – 17.00

Bülent Evcil – 10 Mayıs, Pazar – 17.00

Özcan Ulucan – 17 Mayıs, Pazar – 17.00

Mutlu Torun – 24 Mayıs, Pazar – 17.00

Ecesu Sertesen – 31 Mayıs, Pazar – 17.00