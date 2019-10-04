Everest Yayınları ilk roman yarışmasının kazananı açıklandı
Everest Yayınlarının genç yazarlara şans tanımak ve edebiyata yeni isimler kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği Everest Yayınları İlk Roman Yarışması’nı bu sene “At Sancısı” dosyasıyla Elvan Kaya Aksarı kazandı.
Elvan Kaya Aksarı, ödülünü 2 Kasım Cumartesi günü TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda saat 14.00’te alacak.
1990 yılında Alaca’da doğan Aksarı, Kartal Yüksek İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi’ni 2008 yılında, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 2012 yılında tamamladı.