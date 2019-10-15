Evgeny Grinko yeniden Harbiye Açıkhava’da

Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Evgeny Grinko, 17 Ekim’de bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde olacak.

Geçtiğimiz ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ilk kapalı gişe konserini veren ve ardından Türkiye'nin birçok ilinde dinleyicileriyle buluşan Evgeny Grinko yoğun istek üzerine son bir kez daha Harbiye Sahnesi'ne çıkıyor. Grinko, 17 Ekim Perşembe günü çello, akordeon, keman ve viyola çalan 5 müzisyen ile birlikte sahne alacak. Evgeny Grinko, konserlerinde piyano haricinde gitarda ve davulda da hünerlerini gösteriyor.

AÇIKHAVADA KONSERLER SÜRÜYOR

Yaz boyunca muhteşem konserlere ev sahipliği yapan Harbiye Açıkhava sahnesi Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilecek müzik şöleni ile sonbaharda da müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Yarın rock müziğin yıldızı Teoman ile başlayacak konserler serisi “18-20 Ekim'de Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar ve Rolling Stones Dergisi’nin “100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listelerinde yer etmiş yaşayan efsane Selda Bağcan Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Tarihler 22 Ekim'i gösterdiğinde Selami Şahin & Linet ikilisi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. 23 Ekim Çarşamba Türk pop müziğinin kendine özgü yorumu ile en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel yıldızların altında dinleyicilerine müzik ziyafeti çekecek. 21/24 Ekim tarihlerinde ise Türk müziğinin kilometre taşlarından Yıldız Tilbe sevenleriyle buluşacak.