Evgin’den bir sürpriz daha

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, ‘Sevdiklerim’ isimli akustik albümünün long play’ini müzikseverlerle buluşturdu.

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Erol Evgin, Sezen Aksu, Sıla Gençoğlu gibi sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği ‘Sevdiklerim' albümünde hayranlarına bir de sürpriz yapmış, ‘Vedasız Aşklar' isimli yeni bir şarkıya yer vermişti. Sanatçının long play'inin sürprizi ise albümde yer almayan sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, müziği kendisine ait olan ‘Bir de Yaşamak Var' isimli yepyeni bir şarkı oldu.