‘Evin Caz Hali’ konserleri tüm hızıyla sürüyor

Akbank Caz Festivali'nin “Yıl Boyu Caz” konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri yeni programı ile devam ediyor.

Yoğun ilgi gören ve ocak ayında Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo ile yeniden başlayan şubat ayında Erkan Zeki Ar & Baturay Yarkın Duo ile devam eden “Evin Caz Hali” konserler serisinde mart ayında Japa, nisan ayında Bilge Günaydın Trio ve mayıs ayında Eylül Ergin Trio canlı performanslarıyla Akbank Sanat Youtube kanalında yer alacak. Konserler akşam 18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Konserlerin programı şöyle: 18 Mart'ta JAPA (Çağla Karaali, Efe Artun Yüksel, Oğulcan Akça) (vokal, davul-gitar-basgitar). 15 Nisan'da Bilge Günaydın Trio (Bilge Günaydın: Piyano, Cenk Erdoğan: Gitar, Ozan Musluoğlu: Kontrbas). 27 Mayıs'ta Eylül Ergül Trio (Eylül Ergül: Piyano, Vokal, Ozan Musluoğlu: Kontrbas, Serdar Barçın: Flüt ve Saksafon)