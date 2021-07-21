Evinden tarih çıktı, taşınması iki yıl sürdü

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi’nde 2019 yılında bir evin içerisinde, avlusunda ve zemininde 170 metrekare mozaik bulunduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin evde başlattığı kurtarma kazıları sırasında jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı.

2 yıl süren mozaiklerin taşınma işlemi tamamlandı. 98 parçaya bölünen mozaikler Zeugma Müzesi’nde sergilenecek.

2 yıl boyunca evlerine doğru dürüst girip çıkamadıklarını ve hiç misafir kabul edemediklerini söyleyen ev sahibi Erhan Yıldırım, mozaiklerin taşınmasının ardından rahatça evlerine girip çıktıklarını belirtti.

Farkında olmadan yıllarca büyük bir tarihi hazinin üstünde oturan aile şimdi yetkililerden kazı alanının eski haline dönmesini istiyor.

“TESADÜFEN FARK ETTİK”

Ev sahibi Erhan Yıldırım “Zor bir süreçten geçtik 36 ay boyunca açık hapis hayatı yaşadık. Evimize misafir kabul edemiyorduk. Çünkü burada kolluk kuvvetleri 24 saat nöbet tutuyordu. Böyle bir eserin burada olduğunu biz de bilmiyorduk. 1980’li yıllarda biz bu eve girdik. Tesadüfen bulundu. Yetkililer geldi ve kazı yaptı, taşınma işlemi de başarılı bir şekilde yapıldı” dedi.

“ROMA DÖNEMİNE AİT BİR KÖŞKMÜŞ”

Evlerinin Roma dönemine ait bir köşk yeri olduğunu ifade eden Yıldırım, “Burası Roma dönemine ait bir köşkmüş. Bu süreçte biz de çok özen gösterdik. Bir sonraki nesile taşınması çok önemli. Şu an isteğimiz buranın yetkililer tarafından eski görünümüne kavuşturulması” diye konuştu.

“ARTIK MİSAFİR KABUL EDECEĞİZ”

Artık evlerine misafir kabul edebileceklerini belirten Yıldırım, “Artık evimize rahatça misafir kabul edeceğiz. Çünkü kimseyi kabul edemiyorduk. Biz de ayrılamıyorduk herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bahçede foto kapanlar vardı. Rahat değildik” ifadelerini kullandı. (İHA)