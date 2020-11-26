Evinizden çıkmadan müze gezebilirsiniz

Türkiye'nin geçen yıl en çok ziyaret edilen müzeleri arasında ilk 5 sırada yer alan Göreme açık Hava Müzesi artık sanal müze olarak da ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Sanal müzelerimize 3 tane daha ilave ettik. Toplam sayıyı 20’ye ulaştırdık. Sanal müzemizden Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edebilirisiniz” denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugünden itibaren ziyarete açılan Göreme Açık Hava Müzesi'ni sanal ortamdan gezmek isteyenler Göreme Açık Hava Müzesi girişini, Azil Basil Şapeli’nin yanı sıra müze içerisinde bulunan kiliseleri de sanal ortamdan ziyaret edebiliyor. (İHA)