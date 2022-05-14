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Evli ve Çocuklu animasyon olarak geri dönüyor

Ülkemizde “Evli ve Çocuklu” olarak gösterilen “Married with Children” dizisi, animasyon versiyonuyla ekranlara dönüyor.

Sozcu.com.tr
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Evli ve Çocuklu animasyon olarak geri dönüyor

Dizinin orijinal kadrosunu oluşturan Ed O'Neill, Katey Sagal, Christina Applegate ve David Faustino, bu kez çizgi karakterlere sesleriyle hayat verecek.

Bir döneme damga vuran dizi Türkiye’de de yayınlanmıştı.

Yeni bölümlerin senaryosunu “Family Guy”dan tanınan Alex Carter yazacak.

Dizinin hangi platformda yayınlanacağı ise belli değil.

Michael G. Moye ve Ron Leavitt'in yarattığı dizi, Fox'ta 1987-97 yıllarında 11 sezon yayınlanmıştı.
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