‘Evvel Bahar İçinde’ dans performansı SSM’de

“Dans Hep Var” performansları “David Hockney: Baharın Gelişi, Normandiya, 2020” sergisinden ilham alarak oluşturduğu yeni performansını sanatseverlerle buluşturuyor.

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Çağdaş dans alanında 22 yıldır Türkiye'den ve yurt dışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen “Dans Hep Var” performansları “David Hockney: Baharın Gelişi, Normandiya, 2020” sergisinden ilham alarak oluşturduğu yeni performansını sanatseverlerle buluşturuyor. Alper Marangoz'un koreografisini oluşturduğu, müziği Onur Seçki tarafından bestelenen “Evvel Bahar İçinde” dans performansının kadrosunda Emre Olcay, Mert Öztekin, Berkcan Ceylan ve Alper Marangoz yer alıyor. Dans performansları, 29 Mayıs Pazar ve 15 Haziran Çarsamba, saat 11.30 ve 15.30'da Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Fıstıklı Teras'ta izlenebilecek.