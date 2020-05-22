Eylül’den yeni albüm: ‘Dokuzuncu Dünya Savaşı’

Eylül, sözü, müziği, aranjesi ve prodüksiyonu kendine ait şarkılardan oluşan yeni albümünde, her biri başka yerden bir sürü bireysel yolculuktan bahsediyor. 8 şarkıdan oluşan bu albümün her şarkısında, bireylerin farklı varoluş hikayelerini anlatıyor. Hem kendimizle hem de dış dünyayla girdiğimiz çatışmaları konu alan albüm, yenilikçi soundu ve alışılmışın dışında sözleriyle dikkat çekiyor.

7 aylık hazırlık sürecin sonrasında tamamlana bu yeni albümün mix ve mastering'i, daha önce de çalışmış olduğu Tahsin Güngör Aktürk tarafından yapıldı. Dokuzuncu Dünya Savaşı albümünün bütün prodüksiyonu sanatçı tarafından kendi ev stüdyosunda gerçekleştirildi.

‘HESAPLAŞMALARIMIN ÜRÜNÜ’

Eylül, yeni albümü ile ilgili şöyle dedi: “Dokuzuncu Dünya Savaşı, benim bireysel hesaplaşmalarımın ürünüdür. Soyut düşünceler ve somut deneyimler ışığında, kendimle yıkıcı değil yapıcı bir yerden ilişkilenmeye çalışma hikayemdir. Kendimizi anladıkça başka insanları, insanları anladıkça hayatı daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Hepimizin, birbirimizin savaşlarından güç alması dileğiyle…”