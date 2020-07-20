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Eypio karantinada albüm hazırladı, ilk şarkısı Çek Çek’i dinleyicinin beğenisine sundu
Eypio karantinada albüm hazırladı, ilk şarkısı Çek Çek’i dinleyicinin beğenisine sundu
Rap müziğinin önde gelen isimlerinden Eypio, herkesin karantinada kendini eve kapattığı dönem albüm hazırlıklarını tamamladı. Rapçi ağustos ayında piyasada olacak albümün ilk şarkısı Çek Çek'i dinleyicilerinin beğenisine sundu...
Kültür Sanat 20 Temmuz 2020 - 11:07

Türk rap müziğinin ülkedeki öncü isimlerinden Eypio, karantina sürecini evde üretim ve çalışma yaparak geçirdi. Ünlü rapçi ağustos ayında çıkıcak olan albümünün ilk parçası olan “Çek Çek” adlı şarkıyı dinleyicinin beğesine dijital platformlardan sundu. İki aylık pandemi döneminde evden neredeyse hiç çıkmadığından bahseden Eypio, “İki ay evden hiç çıkmadım. Eşim ve çocuklarımla enerji depoladım. Aile üyeleri evde ekmek yaparkan, ben şarkı besteleyip, üretim yaptım” dedi.

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