Eypio karantinada albüm hazırladı, ilk şarkısı Çek Çek’i dinleyicinin beğenisine sundu

Türk rap müziğinin ülkedeki öncü isimlerinden Eypio, karantina sürecini evde üretim ve çalışma yaparak geçirdi. Ünlü rapçi ağustos ayında çıkıcak olan albümünün ilk parçası olan “Çek Çek” adlı şarkıyı dinleyicinin beğesine dijital platformlardan sundu. İki aylık pandemi döneminde evden neredeyse hiç çıkmadığından bahseden Eypio, “İki ay evden hiç çıkmadım. Eşim ve çocuklarımla enerji depoladım. Aile üyeleri evde ekmek yaparkan, ben şarkı besteleyip, üretim yaptım” dedi.