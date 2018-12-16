‘Eyvah Çocuğum Kitap Okumuyor’ Almanya’da

Çocuğunun kitap okumamasından şikâyetçi olan ve bu soruna çözüm arayan anne-baba ve ebeveynlere yönelik atölye çalışmasını ‘Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde başlatan eğitimci-yazar Özge Doğar, Almanya’nın Hannover kentinde ebeveynlerle bir araya gelecek.

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‘Can Arkadaş Derneği' ve Hannover Belediyesi Kültür Bürosu'nun ortak etkinliğine katılacak olan Doğar, bir çocuğun eğitiminden sorumlu olmanın onun dünyasını şekillendirip geleceğe hazırlanmasını da sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Ebeveynlerin görevleri oldukça büyük çünkü bu hiç de kolay değil. Çocukları için en iyisini istemeleri ama bazen en iyinin ne olduğunu bilmeleri ve şaşırmaları çok normal. Bu şaşkınlığa rağmen kitap okumamasını (eyvah) olarak karşılıyorlarsa inanın bana çocukları için tüm kilitleri açmışlardır.”

‘ZİHNİMİZ İÇİN ALIŞKANLIK'

Türkiye’de “Eyvah Çocuğum Kitap Okumuyor” atölye ve seminer çalışmasını 3 yıldır sürdüren Özge Doğar, 18 Ocak 2019 tarihinde de Almanya'nın Hannover şehrinde çocuklar için ebeveynlerine eğitim verecek. Doğar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nasıl diş fırçalamak, duş almak bizim alışkanlığımız ise kitap okumak da bizim zihnimiz için alışkanlık haline gelebilir. Bunun için önce ebeveynlerin bir süreçten geçmesi ve belli bir bilinç seviyesine gelmeleri gerekir. Eğer bir ebeveyn, eyvah çocuğum kitap okumuyor, diyorsa zaten muhteşem bir ebeveyndir. Sadece çocuğunun ilgisini kitap ve okumak üzerinde toplayamamıştır. Bu atölye ve seminerler bu sorunu çözmeyi hedef alır. Kitap okumamak sorun mudur? Evet, çok ciddi evrensel bir sorundur. Bunun bir sorun olduğunu görmek bile kitap okumanın sonucudur.”

ÖZGE DOĞAR KİMDİR?

(6.10.1978,Adana) eğitimci-yazar,

Öğretmen anne ve babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı.. ‘Okul Psikolojik Danışman'ı olarak sürdürdüğü mesleği, gelecek kuşaklara sorumluluğunu ve yazı yazma hevesini arttırdı. ‘Emekçi Kadın ve Çocuk Sorunları' üzerine eğitimler verdi. ‘Minik Parmaklarda Bol Yüzükler’ adındaki eğitim seminerlerinde çocuk ve gelin kavramını irdeledi.

2013 yılında çıkarmış olduğu “Meraklı Pandora” kitabı köşe yazılarının derlemesidir. Aynı yılın aralık ayında çıkardığı “Aşk'zede” romanı; kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesinin, onların okutulmamasının doğuracağı sonuçları, töre adı altında sıkışmış hayatları konu alan ilk romanıdır. Yazarın; 2014 yılında yazmış olduğu “Kağıttan Mutluluklar” romanı, yaşadığımız toplumun bir bütün olduğunu, iki farklı kadın ve iki farklı aileyi işleyerek anlatan, toplumsal ayrışmaların bizleri ilerlemediğini gösteren ikinci romanı ve üçüncü kitabıdır. 2015 yılında yazdığı “Evlilik Anonim Şirketi” evliliklerde süregelen sorunları anlatmaktadır, bu roman yazarı Yerel Gazeteciler Birliğinde “Yılın En iyi Çıkış Yapan Yazar” olmaya hak kazandırmıştır. 2015 yaz döneminde Uçankuş Tv Kültür- Sanat Programında haftalık çocuk kitabı tanıtmış olan yazar, 2016 yılında yazdığı ‘Sevimli Köpek Maya&Tohumlu Kitap' adlı çocuk kitabı Türkiye'de kitapla birlikte tohum veren ilk 7 yaş üzeri çocuk kitabı özelliği taşımaktadır. Son kitabı Aynadaki Sır(2017-Mart), sosyo-psişik bir roman olup medyanın insanlar üzerindeki etkisini ve kitleleri nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.

Yazarın halen sürdürmekte olduğu anne ve babalara yönelik “Eyvah Çocuğum Kitap Okumuyor” proje çalışması Kadıköy Belediyesi çatısı altında devam etmekte.