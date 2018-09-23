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Ezel Akay, kaçan kaktüsü yakaladı!
Ezel Akay, kaçan kaktüsü yakaladı!
Ünlü yönetmen Ezel Akay, Contemporary İstanbul'da kaçan kaktüsü yakaladı.
Kültür Sanat 23 Eylül 2018 - 13:11

İstanbul’da dünyaca ünlü pek çok güncel sanatçının işlerini bir araya getiren Contemporary İstanbul 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Contemporary İstanbul’u ziyaret eden isimlerden yönetmen Ezel Akay, sergide dikkat çeken işler arasında olan ‘Escaping Cactus’ isimli işle fotoğraf çektirdi.

‘NE OLURSAN OL GEL’

Akay, C24 Galeri standında sergilenen ve Nilbar Güreş imzasını taşıyan kaktüslü çalışma ile olan kareyi sosyal medya hesaplarından ‘Ne Olursan Ol Gel!’ notuyla paylaştı.

Dünyanın ve Türkiye’nin pek çok yerinden sanatçı ile sanatseveri bir araya getiren Contemporary İstanbul birbirinden güzel Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde bu akşama dek gezilebilir.

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