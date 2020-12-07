Ezel Akay’dan 9 Kere Leyla eleştirilerine yanıt

Ezel Akay’ın yönettiği ve başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış gibi usta isimlerin yer aldığı ‘9 Kere Leyla’ Netflix’te izleyicilerle buluştu. Sosyal medyada filmle ilgili binlerce olumsuz yorum yapıldı.

“KADRO EFSANE AMA…”

İşte o yorumlardan birkaçı:

* Filmi izledikten sonra şunu düşündüm, ayrı ayrı çok iyi malzemeler seçmiş olmamız ortaya çok iyi bir yemek çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bir de bunları bir araya getirecek güzel bir yemek tarifine ihtiyacımız olabilir.

* Bir Christoph Waltz’ın ‘Django’ filminde sırtladığı muhteşem karakteri düşünüyorum, bir de Haluk Bilginer’in ‘9 Kere Leyla’daki ‘Adem’ karakterini… Waltz ve Bilginer’in yetenekleri birbirine çok yakın ancak bizimkine kaliteli iş maalesef gelmiyor. Üzülmemek elde değil.

* ‘9 Kere Leyla’ hayatımdan yarım saat çaldın, geri ver!

* Son zamanların en büyük hayal kırıklığı… Kadro efsane ama o nasıl film?

* Bu filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer oynamayı nasıl kabul etmiş? Belli bir yere gelmiş oyuncuların oynayacakları filmde biraz kalite kriterini aramaması ilginç geliyor. Çok kötüydü.

EZEL AKAY’DAN AÇIKLAMA

‘9 Kere Leyla’nın yönetmeni Ezel Akay, filmle ilgili eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Akay, eleştirilerin büyük haksızlık olduğunu savunan bir izleyicisinin filmle ilgili görüşlerini paylaştı.