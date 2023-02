Ezeli rakipler Elon Musk ve Jeff Bezos nihayet bir konuda hemfikir: “The Last of Us harika”

İkisi de teknoloji alanının önde gelen liderlerinden, ikisi de dünyanın en zenginleri arasında ve her ikisi de uzay yarışında sık sık birbirleriyle karşı karşıya geliyor. Elon Musk ve Jeff Bezos, pek çok konuda zıt düşseler de nihayet bir konuda anlaştılar: İkisi de HBO'nun yeni dizisi The Last of Us'ı beğenerek takip ediyor.

Özellikle SpaceX ve Blue Origin üzerinden uzay alanında kıyasıya bir yarış içinde olan Elon Musk ile Jeff Bezos nihayet bir konuda anlaşmaya vardılar.

İki milyarder de HBO’nun yeni yapımı The Last of Us’ı seviyor.

Amazon’un kurucusu Bezos salı günü attığı tweet’te “Last of Us’ın 3. bölümü inanılmaz derecede iyi bir hikaye anlatımına sahip. @Nick_Offerman performansına hayran kaldım. İnanılmaz” diye yazarak diziye övgülerde bulunurken, Bezos’a beklenmedik bir simden yanıt geldi.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Bezo’un tweet’ine; “Harika oyun, harika şov” diye yanıt verdi.

Bezos’un övgüyle söz ettiği en son bölüm, aslında tepkilerle karşılandı. Bölüm, pazar gecesi 6 milyondan fazla izleyici tarafından izlenirken ve eleştirmenlerden tam puan alırken, aynı cinsiyetten bir ilişki tasvirini beğenmeyen öfkeli hayranlar tarafından da eleştiri bombardımanına tutuldu.

Musk, video oyunu hayranı ve 2020’de tüm zamanların en sevdiği oyunlarını tweetlediğinde aslında listesinde “The Last of Us” yer almıyordu. Hatta bir Twitter kullanıcısı buna dikkat çektiğinde de oyunu oynayacağını söyleyerek yanıt vermiş ve PC’de oynadığı için konsollara özel bazı oyunları kaçırdığını eklemişti.

“The Last of Us”, aynı isimli video oyununun uyarlaması. Bir mantar salgınından 20 yıl sonra geçen dizi, dünya çapında geniş beğeni topladı. HBO, dizinin iki hafta önce yayınlanmasından bu yana ilk iki bölümün her birinin ortalama 21 milyondan fazla izleyiciye ulaştığını söyledi.

