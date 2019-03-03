Ezgi Mola: “Dağları yerinden oynatacak kadar güçlüyüz”

Son olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Alice'deki performansıyla izleyicilerin karşısına çıkan Ezgi Mola, "Şiddet ve taciz mağduru kadınların sessiz kalmamasını, konuşup bağırıp seslerini duyurarak güçlenmesini temenni ediyorum. Çok güçlüyüz, dünyaları değiştirip güzelleştirerek, dağları yerinden oynatacak kadar güçlüyüz" dedi.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, MAG’a verdiği söyleşide oyunculuk kariyerine ve hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte, Mola’nın açıklamalarının satırbaşları:

“Komedi teknik olarak bakıldığında zamanlama meselesidir ama öte yandan bir kadın olarak hissettiğim şeyleri olabildiğince hissettiğim yerden söyleme cesaretine sahip olduğumu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yapılan bazı açıklamaları çok cinsiyetçi buluyorum; erkek olduğunda daha rahat yapılan bir şaka ya da söylenen bir söz, kadın yaptığında ayıplanabiliyor. Ben bu durumu anlayamıyorum… Kendi adıma buna cesaret edebildiğimi düşünüyorum. Ayrıca, biz şahane komedi yapan kadınlar izledik; Perran Kutman, Nevra Serezli, Yasemin Yalçın, Binnur Kaya, Demet Akbağ, Demet Evgar, Gupse Özay, rahmetli Ayşen Gruda ve Adile Naşit zaten ülkece hayranlıkla izlediklerimizin başında geliyordu. Kimse de onlar yapınca olmuyor demedi.

‘TEK HEDEFİM OYUNCU OLMAKTI’

Benim tek hedefim oyuncu olmaktı. ‘Şimdi hedefin ne?’ diye soracak olursanız hala tek hedefim ölene kadar bu mesleği yapmak… Ve yapacağımı da çok iyi biliyorum. Yılmaz Erdoğan'ı arayıp ‘Filmi çekmeye karar vermişsin, senaryoyu yazmışsın, yıllar önce konuştuğumuz gibi beni oynatacaksın değil mi?’ diye talepte bulunan ben oldum. Rolü de söke söke aldım…



Şu son zamanlarda hayal kurma gücümüzün ve heyecanımızın biraz azaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla, ne kadar pozitif, yapıcı ve birbirimizi alkışlayan insanlar olursak o kadar güçlenerek artacağımıza inanıyorum. Çevremdeki herkesi o yüksek ve eğlenceli enerjiye alıştırdığım için olumsuz ve depresif zamanlarımda hemen kabuğuma çekilip yok oluyorum.

‘DAĞLARI YERİNDEN OYNATACAK KADAR GÜÇLÜYÜZ’

Kadın olarak ya da erkek olarak diye ayrıştırmak istemiyorum ama hayatımızda merak ettiğimiz, ‘Acaba?’ dediğimiz şeyleri deneyimlemenin bize tecrübe katacağını düşünüyorum. Aşk mesela, herkesin şu hayatta bir kez bile olsa ayakları yerden mutlulukla kesilmeli.

Şiddet ve taciz mağduru kadınların sessiz kalmamasını, konuşup bağırıp seslerini duyurarak güçlenmesini temenni ediyorum. Çok güçlüyüz, dünyaları değiştirip güzelleştirerek, dağları yerinden oynatacak kadar güçlüyüz. Birbirimize iyi gelelim, birbirimizi tenkit edip ayıplayıp yargılamadan önce bir kez daha düşünüp sağduyulu olalım.”