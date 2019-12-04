Ezginin Günlüğü 34 yıl sonra aynı sahnede

Türkiye'nin en köklü ve özgün gruplarından Ezginin Günlüğü, 34 yıl sonra Moda Sahnesi'nde olmaya hazırlanıyor. Yarın gerçekleşecek konserde birçok konuk sanatçı da yer alacak.

Ezginin Günlüğü, yarın akşam Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nde 40 yıla yaklaşan müzikal geçmişinden şarkıları sevenleriyle paylaşacak. Moda Sahnesi’nin, “Moda Sineması Kültür Merkezi” olarak 26 Ekim 1985’teki açılışında sahne alan grup, aradan geçen 34 yılın ardından aynı sahnede yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Gruba Moda Sahnesi’ndeki konserde sürpriz konuk sanatçılar da eşlik edecek.

Daha önce solo çalışmalarıyla tanıdığımız Mahmut Çınar’ı solist olarak bünyesine katan Ezginin Günlüğü, Kasım ayında İstanbul’da başladığı turnesini, Adana, Mersin, Hakkari gibi şehirlerdeki konserlerle sürdürdü. Grup ayrıca ay boyunca İstanbul’da farklı mekanlarda dinleyicileriyle buluştu.

Ezginin Günlüğü ayrıca Türkiye’de kendisi için iki saygı albümü çıkarılmış tek grup olmanın da heyecanını yaşamak üzere. 2007 yılında, grubun 25. yılı için hazırlanan ve Sezen Aksu’dan Bülent Ortaçgil’e, Aşkın nur Yengi’den Haluk Levent’e, çok sayıda önemli sanatçının yer aldığı Çeyrek albümünün ardından, önümüzdeki aylarda Ezginin Günlüğü için hazırlanan yeni “tribute” albüm de raflardaki yerini alacak.