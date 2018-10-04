Ezhel, hapishanedeyken ‘Namus Belası’nı söylüyormuş

Türk müziğinin efsane grubu Moğollar ile birlikte sahne alan rapçi Ezhel, hapishanedeyken 'Namus Belası' şarkısını söylediğini açıklayarak, "Maphustayken hep bu şarkıyı söyledim durdum. Gerçekten sözlerde yazıldığı gibi oluyor" dedi.

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Türk müziğinin efsane grubu Moğollar ile genç rapçi Ezhel, ‘Burada Müzik Var – Ada Müzik Günleri’ kapsamında Moda Kayıkhane'de sahne aldı. Konseri Dolunay Soysert, Aydan Şener, Cengiz Bozkurt başta olmak üzere tiyatro ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü sima da izledi. Cem Karaca’nın unutulmaz şarkısı ‘Namus Belası’nı seslendiren Ezhel, “Maphustayken hep bu şarkıyı söyledim durdum. Gerçekten sözlerde yazıldığı gibi oluyor” dedi.



Moğollar konserinde Türk müziğinin iki usta ismi Cem Karaca ve Ruhi Su anıldı. Grubun solisti Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, sanatçının ‘Raptiye Rap Rap’ adlı şarkısını Ezhel ile birlikte seslendirirken, Ruhi Su için hazırlanan 5 dakikalık video gösterisi seyircilerden büyük alkış aldı.

Gecede ayrıca Şenay Lambaoğlu ve Bora Öztoprak da sahne alan isimlerdendi.