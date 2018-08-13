Ezhel Sziget’i salladı! ‘Memleketi gururla temsil ediyoruz…’

Türkçe rapin yıldız ismi Ezhel, Macaristan'ın Budapeşte kentinden 26 yıldır düzenlenen Avrupa'nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden Sziget'te sahne aldı.

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Festivalin Europe Stage adı verilen sahnesinde performans sergileyen Ezhel, Türk bayraklarıyla karşılandı. Avrupalı dinleyicilerin de ilgiliyle takip ettiği konser oldukça kalabalık ve coşkulu geçti. Konser öncesi Sziget Türkiye’ye açıklama yapan Ezhel, “Memleketi gururla temsil ediyoruz” dedi.

BABA ZULA DA SAHNE ALACAK

Sziget Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek bir diğer isim olan Baba Zula ise 14 Ağustos Salı günü festivalin en büyük sahnelerinden World Stage'in kapanışını yaparak önemli bir başarıya imza atacak.

Her yıl 500 bine yakın müzik tutkununun katıldığı Avrupa'nın en büyük müzik ve sanat festivali Sziget Festivali bu yıl da aralarında Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Shawn Mendes'in olduğu dünya yıldızlarını ağırlıyor.