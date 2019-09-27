Ezhel, Volkswagen Arena’ya çıkıyor

Kısa zamanda Türk rap sahnesinin en dikkat çeken ve en çok konuşulan isimlerinden olan Ezhel; freestyle performansları, düetleri ve sahnedeki enerjisi ile kısa sürede hayran kitlesini genişletti.

Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2017 yılında yayınladığı ilk albümü “Müptezel” ile büyük bir başarı yakaladı. Ezhel; “Geceler”, “Şehrimin Tadı”, “İmkansızım” ve “Kazıdık Tırnaklarla” gibi şarkıları ile en çok dinlenenler listelerinin başında yer aldı. Eylül başında çıkardığı son teklisi “Olay” şarkısından kısa bir süre sonra Murda ile birlikte seslendirdikleri “Boynumdaki Chain” ve “Aya” şarkılarını yayınlayan Ezhel, 16 Kasım'da Volkswagen Arena'da.