Ezhel yeni şarkısı ile gündeme oturdu

‘Aya’, ‘Bi Sonraki Hayatımda Gel’, ‘Felaket’, ‘Geceler’ gibi şarkılarla adından söz ettiren rap sanatçısı Ezhel, ‘Sakatat’ isimli yeni şarkısını ve klibini YouTube’da yayınladı. Şarkı yayınlandığı ilk gün 900 bin kişi tarafından dinlendi.

Şarkınını sözleri şöyle:

“Yürek ve kalp

Sakatat

Kedi, ciğer, kasap

Sakatat

Attığım taş etti şak

Sakatat

Beynimi yer kebap gibi dert

Şişti mi dalağın

“Sakata geldin mi?” salağın teki der

İster sadakat herkes

Bende kabahat

Etin bir yerde

Kemiğin kimlerde

Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe

Döner mezbahaya

Hayat basbayağı

Yaşam pespaye

Bağla tasmaya

Zor politikan

Onlarca kan ve yalan

Dayanamam kellem paçam

Uykuluk

Uykum darmadağın

Böbreklerin cam, dillerdе kramp (ya)

Ettiğini bil kimlerle dans

Kuzularla kurtlar

Yılanlar rant

Menüdе sen varsın ve alakart

Savaşak yapak gardaş be para şart

Yürek ve kalp

Sakatat

Kedi, ciğer, kasap

Sakatat

Attığım taş etti şak

Sakatat

Beynimi yer kebap gibi dert

Şişti mi dalağın

“Sakata geldin mi?” salağın teki der

İster sadakat herkes

Bende kabahat

Doyarlar kanla

Yetmez bir damla

Yok etmek şanlı bir eylem dünyada

Doyarlar kanla

Dökmez bir damla

Yok etmek şanlı bir eylem dünyada, ey

Ölüm isterler, zulüm isterler

“Yaşatmak neden hazır yitmişizken?” der, ya

Hakkıdır halkın olan hakk-ı laf

Ya da mahvolacak herkes saf ve saf

Yanan ömür, kömür değil ki bana sat

Bastığın kaldırımlar bir katafalt

Kapaksız gözlerde katarakt

Kafataslarından yap bir basamak

Dal bu vahşet pornosuna zap

Zana-at bu topraklarda yaşamak

Yürek ve kalp

Sakatat

Kedi, ciğer, kasap

Sakatat

Attığım taş etti şak

Sakatat

Beynimi yer kebap gibi dert

Şişti mi dalağın

“Sakata geldin mi?” salağın teki der

İster sadakat herkes

Bende kabahat

Etin bir yerde

Kemiğin kimlerde

Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe

Döner mezbahaya

Hayat basbayağı

Yaşam pespaye

Bağla tasmaya”