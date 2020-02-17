Ezo Sunal’dan çocuklara yönelik konser

Oyuncu Ezo Sunal, proje önderliğini yaptığı ‘Lalala’ adlı akustik konseriyle çocukları eğlenceli şarkılarla buluşturmaya devam ediyor. Sunal'ın 2018 yılında hayata geçirdiği 50 dakikalık keyifli bir konser deneyimi sunan “Lalala”, mart ayında İzmirli ve Ankaralı çocuklarla bir araya gelecek. Aynı zamanda interaktif bir gösteri olma özelliğini taşıyan konser, 1 Mart Pazar günü saat 12:00'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda, 8 Mart Pazar günü saat 12:00'da ise Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Ankara'da olacak.