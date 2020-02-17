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Ezo Sunal’dan çocuklara yönelik konser
Ezo Sunal’dan çocuklara yönelik konser
Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran efsane sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal’ın 2-8 yaş gurubundaki çocuklara yönelik hazırladığı akustik 'Lalala' konseri, İzmirli ve Ankaralı çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor
Kültür Sanat 17 Şubat 2020 - 13:22

Oyuncu Ezo Sunal, proje önderliğini yaptığı ‘Lalala’ adlı akustik konseriyle çocukları eğlenceli şarkılarla buluşturmaya devam ediyor. Sunal'ın 2018 yılında hayata geçirdiği 50 dakikalık keyifli bir konser deneyimi sunan “Lalala”, mart ayında İzmirli ve Ankaralı çocuklarla bir araya gelecek. Aynı zamanda interaktif bir gösteri olma özelliğini taşıyan konser, 1 Mart Pazar günü saat 12:00'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda, 8 Mart Pazar günü saat 12:00'da ise Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Ankara'da olacak.

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