Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor

Rolling Stone dergisi, Ezra Miller'ın 25 yaşındaki bir anneyi ve üç küçük çocuğunu 39 hektarlık Vermont çiftliğinde güvenli olmayan bir ortamda ağırladığını iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Ezra Miller ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Daha önce tacizle suçlanan oyuncu, şimdi de üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda alıkoymakla suçlanıyor. Rolling Stone’un haberine göre; evde başıboş silahların bulunduğu, bir yaşındaki bir çocuğun mermi alıp ağzına soktuğu belirtiliyor.

Rolling Stone tarafından görülen video görüntülerine göre oturma odasının etrafında en az sekiz saldırı silahı, tüfek ve tabanca bulunuyor ve bazı silahlar bir yığın doldurulmuş hayvanın yanına yerleştirilmiş. Kaynaklar ayrıca, çocukların önünde sık ve ağır uyuşturucu madde kullanıldığını da iddia ediyor.

ANNE TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Ancak çocukların annesi, tüm bu iddiaları reddediyor: “Ezra’nın ev çiftliği bizim için bir şifa cenneti oldu. Savunma amaçlı ateşli silahlara sahip olabilirler ve evin çocukların asla girmediği bir bölümünde saklanıyorlar… Çocuklarım, Ezra’nın onlara sağladığı güvenliğe sahip.”

Miller, nisan ortasından bu yana bir anne ve bir ila beş yaşları arasındaki çocukları için çiftliğinde barınma sağlıyor. Aileyle ilk kez geçen ay, Hawaii’deyken tanıştı. Miller’ın çiftliğinde ağırladığı üç çocuğun babası, aktörün onları ve annelerini haberi olmadan Hawaii’den uçurduğunu ve o zamandan beri onlarla konuşamadığını söylüyor.

BABALARI, AİLE İÇİ İSTİSMARLA SUÇLANMIŞ

Rolling Stone’un haberine göre, anne geçen mayıs ayında Hawaii’de çocuklarının babasına karşı bir aile içi istismar ve babalık davası açmış, ancak her iki ebeveyn de mahkemeye gelmeyince dava düşmüş. Baba, tüm taciz iddialarını reddediyor. İsmi açıklanmayan baba, “Gidip çocuklarımı almak istiyorum, onlar benim için dünyalar demek” dedi.

İddiaya göre bir sosyal hizmet görevlisi 16 Mayıs’ta Miller’ın çiftliğini ziyaret etti ve babaya çocuklarının iyi göründüklerini bildirdi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SUÇ DOSYASI KABARIYOR

Bu, Miller’ın bu yıl dahil olduğu çok sayıda olaydan sadece biri. Bu ayın başlarında, Kuzey Dakota’da 18 yaşındaki bir çocuğun endişeli ebeveynlerinin iddialarına göre çocuklarını psikolojik olarak manipülatif davranışlar kullanarak istismar etmekle suçladılar. Ertesi hafta da Massachusetts’teki bir ebeveyn, Miller’ı 12 yaşındaki çocuklarına uygunsuz davranmakla suçladı.

Miller ayrıca Hawaii’de daha önce uygunsuz davranış, taciz ve ardından ikinci derece saldırıdan mart ve nisan aylarında birçok kez tutuklandı.

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