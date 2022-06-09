Ezra Miller yine rahat durmuyor… Şimdi de 18 yaşındaki bir gencin ailesi dava açtı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ezra Miller'in başı dertten kurtulmuyor. Daha öncesinde farklı olaylardan ötürü iki kez tutuklanan ünlü isim, şimdi de 18 yaşındaki bir genci istismar etmekle suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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“Kevin Hakkında Konuşmalıyız” ve “Fantastik Canavarlar” filmlerindeki rolleriyle tanınan 29 yaşındaki aktör Ezra Miller’ın adı birçok skandal olaya karışmaya devam ediyor.

Daha öncesinde “uygunsuz davranış ve taciz” ile “bir kadına sandalye fırlatmak” sebebiyle iki kez tutuklanan Miller, şimdi de 18 yaşlarında aktivist bir kızı bulunan ebeveynlerle mahkemelik oldu.

İddiaya göre, ebeveynler, Ezra Miller’ın çocuklarını kontrol etmek için “şiddet, yıldırma” kullandığını iddia ederken, 18 yaşındaki kız da, ebeveynleri tarafından “duygusal ve psikolojik manipülasyon” yaşadığını söyledi.



People’ın haberine göre, salı günü mahkemeye sunulan belgelerde, avukat ve aktivist Chase Iron Eyes ve çocuk doktoru eşi Sara Jumping Eagle, Miller’ın şu anda 18 yaşında olan kızları Tokata Iron Eyes’ı 12 yaşından beri manipüle ettiğini ve kontrol ettiğini iddia ediyor.

Ebeveynler, ikilinin ilk kez 2016’da bir araya geldiğini ve Miller’ın gençken Tokata’ya alkol ve çeşitli uyuşturucular verdiğini ve “küçük bir çocuğu yozlaştırma modeli” sergilediğini iddia ediyor.

GENÇ KIZ TERSİNİ İDDİA EDİYOR

Ailesi, kızlarının güvenliği ve zihinsel sağlığı için endişelenirken Tokata ise yaptığı açıklamayla tam tersi bir durumu ortaya koydu.

Ezra Miller’ın kendisine sadece sevgi dolu bir destek ve paha biçilmez koruma sağladığını iddia eden Tokata, “Babam ve iddialarının hiçbir gerçekliği yok. İddiaları, açıkçası transfobik ve benim iyiliğim için endişelenen akrabalarımın fikirlerine karşı bir şekilde tutarlı düşünemediğim veya görüşlere karşı koyamadığım fikrine dayanıyor. Ailemin evindeyken duygusal ve psikolojik manipülasyona katlanmak zorunda kaldım” dedi.

Tokata, “Ben bir yetişkinim ve kendi bedenimde otorite hissetmeyi hak ediyorum” diye de ekledi.

Yargıç ise Miller’in Tokata ya da ebeveynleri ile temas kurmamasını, onları taciz etmemesini veya ikametgahlarının 100 metre yakınına gelmemesini emrederek koruma emri talebini imzaladı. Bir sonraki duruşma ise 12 Temmuz’da görülecek.

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