!f İstanbul’un film seçkileri açıklandı

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde seyircisiyle buluşacak filmler belli oldu. Festival, !f Galalar, !f Efsaneler, !f Belgeseller gibi birçok farklı seçki ile İstanbul’u canlandıracak. Festivalde Jim Jarmusch ve Joanna Hogg gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri ilk kez izleyici ile buluşacak.

Söyleyecek sözü olanları 18 yıldır bir araya getiren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise İzmir ve Ankara'da başlıyor. !f Galalar'ın, bu yılki seçkisinde aralarında “About Endlessness”, “The Souvenir”, “The Don't Die”, “Too Late to Die Young” ve “I Lost My Body” gibi filmlerinin de olduğu 10 filmi !f seyircisine sunuyor.

TÜRK SİNEMASININ EFSANELERİ

Ulusal sinemanın hafızasını aydınlatan !f Efsaneler ise dönemlerinin efsanevi filmlerini seyircisiyle buluşturuyor. “Tabutta Rövaşata”, “Ağır Roman”, “Eşkıya”, “C Blok” ve “Salkım Hanım'ın Taneleri” gibi efsane Türk filmleri ile Türk sinema tarihinin yakın geçmişine bir yolculuk vadediyor.



İZ BIRAKANLAR

Zamana direnerek her daim yeni kalmayı başarabilen filmler, !f Kült seçkisinde olacak. Bu seçkide, David Lynch'in yönettiği “Blue Velvet”, “Eraserhead”, “Lost Highway” gibi dünya sinema tarihinin kült filmleri sergilenecek.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ

Keş!f kategorisi, Michel Franco'nun jüri başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın ile en iyiyi arayacak. !f Ulusal kategorisindeki seçimleri ise jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Türkiye'den Kısalar kategorisinin en iyisini de jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck ile Ayçe Kartal seçecek.