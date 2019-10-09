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Faaliyet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre faaliyet mi, faliyet mi?
Faaliyet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre faaliyet mi, faliyet mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'faaliyet'dir. Faaliyet mi, faliyet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Ekim 2019 - 08:34

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘faaliyet’dir.

FAALİYET NE DEMEK:

1– Canlılık, hareket

2– Çalışma

3– İşler durumda olma, etkinlik

FAALİYET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin faaliyet mi, faliyet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı faaliyet şeklinde olmalıdır.

faliyet (Yanlış kullanım)
faaliyet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yıl sonu faaliyet raporunu daha hazırlamadık.”

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