Faaliyet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre faaliyet mi, faliyet mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘faaliyet’dir.
FAALİYET NE DEMEK:
1– Canlılık, hareket
2– Çalışma
3– İşler durumda olma, etkinlik
FAALİYET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin faaliyet mi, faliyet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı faaliyet şeklinde olmalıdır.
faliyet (Yanlış kullanım)
faaliyet (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yıl sonu faaliyet raporunu daha hazırlamadık.”