Facia Üçlü’den gülmek isteyenlere davet

Sosyal medyadaki komik videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve üç samimi arkadaştan oluşan “Facia Üçlü”, sinema dünyasında ikinci kez görücüye çıktı.

Facia Üçlü’nün yeni filmi Karışma Bende, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Filminin basın galasında bir araya gelen oyuncular ve film ekibi, magazin habercilerine ilgi çekici açıklamalarda bulundular.

Sefa Kındır, Mami Emen ve Sinan Poyraz'dan oluşan “Facia Üçlü”, Cem Yılmaz'ın filmiyle aynı hafta vizyona girmeleriyle ilgili, “Cem Yılmaz'a yaklaşırsak mutlu oluruz” yorumunu yaptı. Üçlü, Cem Yılmaz’a övgü yağdırdı.

“Karışma Bende” adlı komedi filminin yönetmeni Kamil Çetin ise “Bu bir YouTuber filmi değildir. Sinemaseverler skeç değil, eğlenceli bir film izleyecekler” şeklinde konuştu.

“Karışma Bende” adlı komedi filmi, Adana'da kıt kanaat geçinen üç samimi arkadaşın, İstanbul'a geldikten sonra bu kentte yaşadıkları heyecanlı ve komik maceraları anlatıyor.