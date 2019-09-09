Fadik Sevin Atasoy’un oyunu ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası’ İstanbul’da

Fadik Sevin Atasoy’un ağustosta dokuz kez sahnelediği, Edinburg Fringe Festivali’ni sallayan tek kişilik oyunu ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası’ 1 Ekim’de ilk kez İstanbulu seyirciyle buluşacak

Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası' oyunu ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatro sezonunun açılışı sayılan 1 Ekim günü Zorlu PSM Stüdyo sahnesi'nde sahnelenecek.

İNGİLİZLER ONU ÇOK BEĞENDİ

Dokuz kez sahnelenme başarısı gösterdiği Edinburg Fringe Festivali'nde Türk Tiyatrosu'nu temsil eden oyun, ada basınında da övgü aldı. The List dergisi ‘Güçlü oyunculuk ve etkileyici bir fikir’ derken The Wee Review adlı dergi “Yazarı ve oyuncusu Fadik Sevin Atasoy'dan zeki bir metin ve anlatım” şeklinde övgü ile söz etti.

