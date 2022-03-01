Fantastik Canavarlar 3 filminden yeni fragman yayınlandı

Harry Potter evreninin devam filmi Fantastik Canavalar: Dumbledore'un Sırları için yeni fragman yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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İlk Harry Potter filminin vizyona girişinin 20. yılı kutlanırken serinin yeni filmi için de hazırlıklar tamamlanmak üzere. Harry Potter serisinde yaşanan olayların çok daha öncesine odaklanan Fantastik Canavalar: Dumbledore’un Sırları nisan ayında izleyici karşısına çıkmayı beklerken yeni bir fragmanı yayınlandı.

David Yates yönetmenliğinde; Mads Mikkelsen, Valerie Pachner, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Jude Law gibi isimlerin rol aldığı film, Hogwarts tarihinin belki de en gizemli profesörlerinden Albus Dumbledore’un geçmişine göz kırpıyor.

Watch the new trailer for Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore only in theaters April 15. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/ZupImdvnTH — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 28, 2022

Hemen hemen oyuncu kadrosunun ilk iki filmle aynı olduğu filmdeki en önemli değişiklik; Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddiaları üzerine kadrodan alınması ve yerine Mads Mikkelsen’ın gelmesi oldu.

David Yates’in yönettiği film, J. K. Rowling ve Steve Kloves’un kaleminden çıkıyor. Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’nın 15 Nisan’da gösterime girmesi bekleniyor.

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