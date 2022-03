Fantastik Canavarlar 3 filminden yeni fragman yayınlandı

İlk Harry Potter filminin vizyona girişinin 20. yılı kutlanırken serinin yeni filmi için de hazırlıklar tamamlanmak üzere. Harry Potter serisinde yaşanan olayların çok daha öncesine odaklanan Fantastik Canavalar: Dumbledore’un Sırları nisan ayında izleyici karşısına çıkmayı beklerken yeni bir fragmanı yayınlandı.

David Yates yönetmenliğinde; Mads Mikkelsen, Valerie Pachner, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Jude Law gibi isimlerin rol aldığı film, Hogwarts tarihinin belki de en gizemli profesörlerinden Albus Dumbledore’un geçmişine göz kırpıyor.

Watch the new trailer for Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore only in theaters April 15. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/ZupImdvnTH

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 28, 2022