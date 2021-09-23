Fantastik Canavarlar için belirsizlikler ortadan kalkıyor: Adı ve vizyon tarihi belli oldu

Harry Potter'ın devamı olarak 2016'da beyazperdede seyirciyle buluşan Fantastik Canavalar serisinin üçüncü filmiyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Warner Bros., yeni filmin adını Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları olarak duyururken, 15 Nisan 2022 Cuma günü de vizyona gireceğini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Fantastik Canavarlar 3 için hazırlıklar devam ederken, serinin yeni filminin ismi ve vizyon tarihi açıklandı. Harry Potter’dan sonra Dumbledore’a ve karanlık güçlerin geçmişine odaklanan serinin hazırlıkları devam ediyor.

Harry Potter’ın yaratıcısı J.K. Rowling, senaryo üzerinde bir kez daha senarist Steve Kloves ile çalışıyor. Dört Harry Potter filminin ve önceki Fantastik Canavarlar filmlerinin her ikisinin de yönetmeni olan David Yates ise yönetmen koltuğuna oturuyor.

Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’nda ilk filmlerde de rol alan Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jessica Williams ve Callum Turner yine rol alıyor.

Oyuncu kadrosunun en yeni ismi ise Hannibal, Rogue One ve Doctor Strange’de de rol almış olan Mads Mikkelsen. Karanlık büyücü Gellert Grindelwald rolünü üstlenecek olan Mikkelsen, Johnny Depp’in yerine geldi. Depp’in eski karısı Amber Heard ile devam eden yasal savaşı, Warner Bros.’un deneyimli aktörle yollarını ayırmasına neden olmuştu.

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