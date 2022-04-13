Fantastik Canavarlar için Çin’den sansür

Çin istedi, Warner Bros kabul etti. Ülkenin sinema filmlerindeki sansürü Fantastik Canavarlar ile devam ediyor. Amerika lansmanından önce Çin'de vizyona giren ve 9,7 milyon dolarlık hasılat ile gişe rekoru kıran film, ülkede altı saniye eksik gösterildi. Nedeni ise iki karakterin eşcinsel ilişkisi...

Sozcu.com.tr

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Ocak ayında 20. yılını kutlayan Harry Potter serisi, spin-off’u Fantastik Canavarlar ile yeniden ekranlara dönüyor. Üçüncü film olan Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, büyücülük dünyasının en önemli karakterinin geçmişine odaklanıyor: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Ancak yeni filmdeki bazı detaylar Çinli yetkilileri rahatsız etti. Warner Bros, Jude Law tarafından canlandırılan Albus Dumbledore ile Mads Mikkelsen tarafından canlandırılan kötü büyücü Gellert Grindelwald arasındaki romantik bağlantıya yapılan imaların kaldırılması için talepte bulunan Çin’in sansürünü kabul etti. Filmde altı saniyelik bir kesinti uygulanacak.

Harry Potter spin-off filminden kaldırılan diyaloglar şu şekilde: “Çünkü sana aşığım” ve “Gellert ve ben yazın aşık olduk.”

FİLMİN RUHU BOZULMADI

Bu özel diyalogların kesilmesine rağmen Warner Bros, filmin ruhunun bozulmadığını söyledi:

“Stüdyo olarak, yayınladığımız her filmin bütünlüğünü korumaya kararlıyız ve bu, farklı piyasa içi faktörlere duyarlı bir şekilde yanıt verirken yaptığımız kesintiler için de geçerli. Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları söz konusu olduğunda, altı saniyelik bir kesinti istendi ve Warner Bros bu değişiklikleri kabul etti.

Dünyanın her yerindeki izleyicilerin bu filmi görmesini ve keyfini çıkarmasını istiyoruz ve Çinli izleyicilerin de bu küçük düzenlemelerle bile onu deneyimleme fırsatına sahip olması bizim için önemli.”

Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’nın yazarlarından JK Rowling, Harry Potter kitaplarında hiçbir zaman açıkça belirtilmemesine rağmen, 2007’de Dumbledore’un eşcinsel olduğunu söyledi.

İLK ÜÇ GÜNDE 10 MİLYON DOLARLIK HASILAT

Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi, ABD lansmanından bir hafta önce 8 Nisan’da Çin’de vizyona girdi. İlk üç gününde yaklaşık 9,7 milyon dolar kazançla gişe rekorunu kırdı. Üstelik ülkede Covid-19 salgını nedeniyle sinemaların yaklaşık yarısı kapalı.

Hollywood filmlerinin ve televizyon programlarının kârlı Çin pazarı için sansürlenmesi alışılmadık bir durum değil. Şubat ayında Friends’teki lezbiyen içerikli bölümler kaldırılmış, Queen biyografisi Bohemian Rhapsody ise 2019’da vizyona girerken Freddie Mercury’nin eşcinselliği ve AIDS teşhisi çıkarılmıştı.

Eşcinsellik Çin’de yirmi yılı aşkın bir süredir yasal ve Çin Psikiyatri Derneği 2001 yılında bunu resmi zihinsel bozukluklar listesinden çıkarmıştı, ancak ülkenin birçok bölgesinde hâlâ tabu olan bir konu.

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