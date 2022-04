Fantastik Canavarlar yıldızı uslu durmuyor: Ezra Miller yine tutuklandı

Ezra Miller'in, Hawaii'de gece geç saatlerde özel bir konutta gerçekleşen toplantıdan ayrılması istendikten sonra bir kadının kafasına sandalye fırlattığı iddia edildi. Saldırının ardından Fantastik Canavarlar yıldızının tutuklandığı belirtildi.

Ezra Miller, Hawaii’de tutuklandı, DC Extended Universe’de Flash’ı oynayan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren Fantastik Canavarlar serisinde önemli bir role sahip olan aktör ikinci kez gözaltına alındı.

Hawaii Polis Departmanı yaptığı açıklamada, Miller’ın Big Island’ın aşağı Puna bölgesinde ikinci derece saldırıdan tutuklandığını söyledi. Memurlar, gece geç saatlerde bir toplantıdan ayrılması istendikten sonra Miller’ın sinirlendiğine dair şikâyete yanıt vermek için sabah 01:10 civarında çağırıldı.

Polis, aktörün 26 yaşındaki bir kadının alnına bir sandalye fırlattığını söyledi. Miller, trafikteki çevirme sırasında bulunduktan sonra tutuklandı. Aktör, polisin yerel savcıyla görüşmesinin ardından sabah saat 4 sularında serbest bırakıldı. Açıklamaya göre, yaralı kadın da tedaviyi reddetti.

BU, İLK VUKUATI DEĞİL

Geçen ay, 29 yaşındaki Miller, Hawaii’deki Hilo kasabasındaki bir barda meydana gelen olayın ardından tutuklanmış ve uygunsuz davranış ve tacizle suçlanmıştı. Miller, karaoke yapan kişilere müstehcen bir şekilde bağırmak, mikrofonu bir kadından kapmak ve ardından dart oynayan bir adama saldırmakla suçlanmıştı. Oyuncu, 500 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Miller, iki yıl önce de İzlanda’nın Reykjavik kentindeki bir barda bir kadını boğazlayıp yere fırlatırken görüntülenmişti.

WARNER BROS. VE DC YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN KARAR GELDİ

Warner Bros. ve DC yöneticileri, vukuatlarıyla dikkat çeken Miller’ın geçen ay tutuklanmasının ardından yıldızın geleceğini tartışmak için bir toplantı düzenledi ve Miller’ın gelecek projelerine ara vermeye karar verdiler.

Miller, Flash ve Credence gibi karakterlerle dünyaca ün yakalasa da Stephen Chbosky’nin bol ödüllü filmi Saksı Olmanın Faydaları’nda (The Perks of Being a Wallflower) Harry Potter serisinin başrol oyuncularından Emma Watson ile de rol almıştı.

