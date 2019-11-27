Fark etmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘farketmek’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘fark etmek'tir.
FARK ETMEK NE DEMEK?
1- Görmek, seçmek.
2- Anlamak, sezmek.
3- Değişmek, başkalaşmak.
4- Ayırt etmek.
FARK ETMEK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin fark etmek mi, farketmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fark etmek şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
farketmek (Yanlış kullanım)
fark etmek (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aradan geçen geçen onca yıla rağmen hiç değişmemiş olduğunu fark ettim.”