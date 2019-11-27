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Fark etmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘farketmek’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Fark etmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘farketmek’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘fark etmek’tir. Fark etmek mi, farketmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 27 Kasım 2019 - 10:48

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘fark etmek'tir.

FARK ETMEK NE DEMEK?

1- Görmek, seçmek.

2- Anlamak, sezmek.

3- Değişmek, başkalaşmak.

4- Ayırt etmek.

FARK ETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin fark etmek mi, farketmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fark etmek şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

farketmek (Yanlış kullanım)
fark etmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aradan geçen geçen onca yıla rağmen hiç değişmemiş olduğunu fark ettim.”

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Son güncelleme: 10:49 - 27.11.2019
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